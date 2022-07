São Pedro da Aldeia terá caminhada ecológica

O esporte é destaque no fim de semana em São Pedro da Aldeia. Neste domingo (10), acontece a Caminhada Ecológica na Serra de Sapiatiba (torre), às 8h.



O ponto de encontro será no Balneário das Conchas após o Campo do Cancela. Após a caminhada será realizado um café da manhã, onde cada participante levará algo para compor à mesa. A lista está com os professores do Aldeia em Movimento.

Para mais informações, basta se dirigir ao prédio da secretaria de esportes, na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro.