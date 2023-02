Saúde de Búzios alerta sobre a importância de atualizar carteira de vacinação no volta às aulas

O período de volta às aulas é um momento importante para que pais e responsáveis fiquem atentos à atualização da caderneta de vacinação dos filhos, já que a imunização é uma das medidas mais importantes de prevenção contra uma série de doenças, além de reduzir as chances de evoluir para quadros graves, que podem levar à internação e até mesmo a morte. Por isso a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância do cartão de vacina das crianças em dia.

Um dos agravantes para a baixa cobertura de vacinação no país foi o período da pandemia de covid-19. Para pôr em dia as vacinas basta que as crianças e adolescentes sejam encaminhadas as Unidades Básicas de Saúde do bairro onde residem. Importante que estejam com o cartão do SUS e a caderneta de vacinação em mãos.

Unidades de saúde de Búzios

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador/Cruzeiro)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)