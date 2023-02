Saúde de Cabo Frio oferece atividades físicas e recreativas para a população

A promoção e a prevenção da saúde mediante atividade física. Essa novidade, promovida pela Secretaria de Saúde, está disponível para toda a população, na rede de Atenção Básica de Cabo Frio.

Em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, o primeiro grupo de atividade esportiva é na modalidade futebol feminino, nos Postos de Saúde dos bairros Manoel Corrêa, Jardim Náutilus e Guarani. Aos sábados e domingos, haverá jogos e campeonatos.

Nos Postos de Saúde dos bairros Praia do Siqueira, Palmeiras e Parque Burle, já acontecem grupos de caminhada, alongamento e avaliação física. As ações são realizadas pelas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Para participar, basta se inscrever nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF) dessas localidades.

De acordo com o secretário de Saúde, Janio Mendes, a expectativa é expandir para outras unidades.

“Inserir professores de Educação Física no sistema público de saúde proporciona acesso a grande parte da população às atividades físicas e práticas corporais orientadas, podendo melhorar a qualidade de vida do cidadão. Nossa meta é levar essa iniciativa as outras unidades ainda neste ano”, explica o secretário.