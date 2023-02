São Pedro da Aldeia: Drenagem e pavimentação são realizadas no bairro Soledade

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está dando continuidade às obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim Soledade.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, feita com recursos próprios da Prefeitura.

As ruas do bairro estão recebendo rede de drenagem para evitar o acúmulo de água em períodos de chuvas.

Atualmente, a Rua das Orquídeas (fotos 1 e 2) e das Violetas (foto 3) estão recebendo pavimentação com bloco intertravado de concreto. “Com esse serviço, agora teremos mais conforto, com menos poeira e acúmulo de água”, comentou o morador da rua das Orquídeas, Luis Corrêa Nogueira.

Confira as ruas do Jardim Soledade que também estão no plano de execução de obras:

Rua dos Cravos

Rua das Margaridas

Rua das Magnólias