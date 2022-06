Sea Shepherd Brasil vai realizar mutirão de limpeza na Praia do Forte, em Cabo Frio 

Comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente em Cabo Frio, a Sea Shepherd Brasil vai organizar na cidade a Campanha Ondas Limpas. O evento será realizado no próximo sábado (4), na Praia do Forte, das 9h às 13h. A campanha visa a organização de mutirões de limpeza de praia e fundo de mar para remover o lixo marinho, educar e conscientizar pessoas sobre consumo e descarte responsável.

O evento começa a partir das 9h, com concentração e introdução sobre o tema do lixo marinho, com a limpeza tendo início às 9h30. A partir das 11h será realizado um encontro para separação e contagem dos resíduos, com participação de todos os presentes. O evento se encerra às 12h30.

É importante levar luvas resistentes à coleta de resíduo, repelente, boné, lanche, máscara, água, álcool gel, calçados fechados e blusas e calças compridas para proteção da pele contra insetos e para proteção solar.

Será uma atividade gratuita e para todas as idades para erradicação do lixo marinho e proteção da Praia do Forte. Para participar da campanha, a inscrição pode ser realizada pelo link: 04 JUN CABO FRIO RJ | Praia Forte – Semana do Meio Ambiente 2022 em Cabo Frio – 2022 – Sympla. As inscrições vão até sexta-feira (3).

A Campanha Ondas Limpas visa retirar das praias, rios, cachoeiras, cursos d´água, lagos, riachos, e todos os meios aquáticos, a maior quantidade de detritos possível e tem por procedimento coletar, separar, pesar, registrar e destinar os resíduos para cooperativas de reciclagem locais que possam transformar o lixo em algo novo.

SEA SHEPHERD BRASIL

A Sea Shepherd atua na conservação marinha e proteção do oceano desde 1977. No Brasil, a Sea Shepherd está desde 1999 atuando em atividades a favor da erradicação do lixo marinho, conscientização sobre a conservação de tubarões e raias, proteção de animais em risco de extinção como os botos da Amazônia, proteção das baleias na costa brasileira, educação ambiental oceânica, entre outros.