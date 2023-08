Secretaria de Serviços Públicos atua em bairros aldeenses com ações diversas

Na quinta-feira (03/08), as equipes da pasta estiveram presentes no bairro Nova São Pedro e atuaram no local que recebe a exposição estática e permanente do helicóptero de modelo Sikorsky SH-3 Seaking, às margens da Rodovia RJ-140.

O espaço onde está instalado o helicóptero, nova atração turística na orla aldeense em homenagem à Aviação Naval Brasileira, recebeu ações de paisagismo, instalação de iluminação LED, aumento da orla, instalação de passarela e concretamento da base. No bairro Nova São Pedro, 20 funcionários realizaram serviços de capina, varrição, pintura de meio fio, roçada e paisagismo na Avenida Esmeralda.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, esteve no local para acompanhar as ações às margens da Rodovia RJ-140. “Fico honrado de participar de mais um marco para nossa cidade. Esse ponto turístico vai ficar incrível e estamos fazendo com todo o carinho para que nossa população e os nossos visitantes possam vir, apreciar e tirar muitas fotos. O governo sempre pensa no melhor para nossa população”, disse.

As equipes da pasta também estiveram presentes em diversos bairros aldeenses ao longo da semana. Jardim Arco Íris, Poço Fundo, Estação, Bela Vista, Boqueirão, Praia da Tereza, Praia Linda, Alecrim, Baixo Grande, Vinhateiro, Campo Redondo, Baixo Grande, Parque Estoril, Botafogo, São Mateus, Balneário São Pedro, Balneário das Conchas, Porto da Aldeia, Mossoró, Base, Rua do Fogo, São João e Centro receberam serviços como patrolamento, roçada, capina, retroescavadeira com caminhão limpeza, retirada de galhos e inservíveis, saneamento e iluminação.



Vale destacar que a Secretaria de Serviços Públicos realiza operações em toda a cidade de forma periódica e diária. Os agendamentos podem ser feitos pelos números (22) 2627-6190 e (22) 2627-7055.