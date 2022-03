Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo confirma presença na 24° AVIRRP 

A Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo se prepara para participar da 24° Feira da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP), que acontece nos dias 18 e 19 de março, no Centro de Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto – SP. O evento reúne os principais Agentes de Viagens do Brasil, empresas e profissionais do turismo.

Para o Secretário de Turismo, Marco Simas, a presença de Arraial do Cabo neste evento é de extrema importância para o turismo da cidade “é uma oportunidade de fomentar o turismo com mais qualidade e negócios atrativos”. Além disso, a 24° AVIRRP marca o retorno da presença do município cabista nas principais feiras e eventos do Brasil e América do Sul.

Durante o evento, os secretários de Turismo de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios se reúnem com companhias aéreas e operadores, para discutir oportunidades de novas rotas e operações no aeroporto e nas cidades da região.