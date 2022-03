Vereador de Búzios propõe Dia de Conscientização sobre Síndrome de Down

Dia Mundial da Síndrome de Down – celebrado em 21 de março – é uma data de conscientização global para garantir que as pessoas com a síndrome tenham oportunidades, autonomia, qualidade de vida e sejam incluídas na sociedade. A data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo, que causa a síndrome.

Na sessão legislativa de terça-feira (15) o vereador Aurélio Barros apresentou o Projeto de Lei 28/2022 para que o município de Búzios também tenha o Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down, a ser celebrado anualmente em 21 de março.

Conforme o projeto, a data deverá ser incluída no Calendário Oficial de eventos do Município, com a previsão de palestras, debates ou outras ações de conscientização, informação e inclusão.

“A inclusão de pessoas com Síndrome de Down na vida escolar e profissional aumenta sua possibilidade de desenvolvimento, além de reforçar para sociedade a necessidade de respeito às diferenças, quaisquer que sejam”, justifica o vereador.