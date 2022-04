Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo multa Pousada por ligação clandestina de esgoto 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento autuou uma pousada no Loteamento Miguel Couto, na Praia do Pontal por lançar esgoto sem tratamento em área do Parque da Costa do Sol.

A ação contou com o apoio de fiscais ambientais, dos agentes da Guarda Marítima Ambiental, do PROEIS e da Prolagos. A pousada, que não teve o nome divulgado, terá que pagar uma severa multa e adequar o sistema de esgotamento às normas vigentes, pela ligação clandestina.

Ao chegar ao local, os agentes constataram a existência de uma tubulação que fazia esse despejo de esgoto/água servida, que são águas do uso de piscinas, de máquinas de lavar, entre outros, direto para uma área brejosa, impactando assim, a área de restinga e o mar. O proprietário da pousada não estava no local, sendo seu representante conduzido até a delegacia para lavratura do auto e esclarecimentos.

De acordo com o Secretário do Ambiente Jorge Oliveira, é muito importante a participação e conscientização da população para denunciar. “O nosso trabalho de fiscalização é contínuo e vem se intensificado a cada dia, e a população tem um papel importante neste processo de fiscalização, denunciando ,” afirmou o Secretário.