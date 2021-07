Sede do Procon de São Pedro tem mais acessibilidade para portador de deficiência

A sede do Procon aldeense agora dispões de rampa de acesso e vaga reservada para Pessoas com deficiência (PcD). A reestruturação da entrada do prédio contou com a construção da rampa, instalação de corrimão, guarda-corpo e pintura da sinalização horizontal de trânsito, garantindo que o atendimento presencial realizado no órgão esteja disponível a toda a população.

As mudanças para o aprimoramento da acessibilidade no prédio respeita as normas que regem o tema.

A sede do órgão fica localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.

Para atendimentos gerais, o Procon também disponibiliza um canal que recebe denúncias, sugestões e dúvidas por meio do Whatsapp (22) 2627-6086. Ligações são atendidas através do número (22) 2321-0848.