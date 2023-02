Segunda Copa Nacional de Kitesurf em Araruama movimenta o turismo e a economia

Teve início nessa sexta-feira, 03, e vai até o domingo, 05, em Araruama um dos eventos mais esperados do esporte náutico.

A Segunda Copa Nacional de Kitesurf acontece na Lagoa de Araruama, na Pontinha do Outeiro, bairro Areal.

Vale ressaltar que a cidade não foi escolhida à toa para sediar a segunda edição da Copa. A Lagoa de Araruama possui uma das melhores raias para a prática desse esporte. Com 160 km de extensão e ventos que podem chegar até 17 km por hora, a lagoa se tornou uma das queridinhas de esportistas de vários cantos do Brasil e do mundo.

Os atletas prometem manobras radicais de tirar o fôlego da plateia.

O evento nacional é um estímulo ao turismo e à economia da cidade, que hoje é referência de desenvolvimento para o Estado do Rio.

Então, anota aí a programação para não perder nada: