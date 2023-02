Búzios vai receber Congresso de Búzios na próxima semana

Na próxima segunda- feira (6), das 8h às 12h, no Rio Búzios Hotel, em João Fernandes, será realizado o Congresso de Esporte para o aperfeiçoamento de professores de educação física e treinadores.

Entre os palestrantes está o campeão da Copa Libertadores (2002) pelo time Olímpia do Paraguai, Henrique da Silva. O jogador acertou com o time em 2000, mas seu grande momento foi dois anos depois com a conquista do título da Libertadores da América. A realização é da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte.

