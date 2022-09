Segunda etapa do Projeto Orla, em Cabo Frio, começa na próxima quarta

A Segunda Oficina de Planejamento Participativo do Projeto Orla Cabo Frio será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, no Iate Clube do Rio de Janeiro (subsede de Cabo Frio), e no dia 23 do mesmo mês, no auditório da Prefeitura. Nesta etapa, serão construídas as propostas de ações e diretrizes para resolução dos problemas identificados e para a otimização das potencialidades mapeadas para cada trecho de orla das quatro Unidades de Paisagem trabalhadas.

Na ocasião, também será tratado o Comitê Gestor da Orla Municipal, que configura o núcleo de articulação e deliberação do Projeto Orla em nível municipal. O comitê tem a premissa de divulgar, discutir, articular, acompanhar, monitorar, fiscalizar, avaliar e deliberar a respeito do conjunto de ações pertinentes ao Plano de Gestão Integrada da Orla (PGI), assim como propor adequações e realinhamento delas ao longo do tempo.

A principal característica do Projeto Orla é a inserção da sociedade civil organizada como ator ativo na construção das propostas, ou seja, os utilizadores decidindo o futuro e a forma de desenvolvimento. Para participar, basta se inscrever por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctmolUpXODGT7eaAUP4D4os2ohAQYj1Cy8kmxMAsNn6NfAmQ/viewform. As inscrições vão até o dia 19 de setembro (segunda-feira)

PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO

A primeira etapa da oficina do Projeto Orla de Cabo Frio ocorreu entre os dias 25 e 29 de julho, quando foram desenvolvidas metodologias de construção de diagnóstico, classificação e formulação de cenários, mobilizando mais de 120 pessoas ao longo dos encontros. Os dados resultantes do processo participativo da primeira etapa foram disponibilizados para consulta pública pelo link: https://turismo.cabofrio.rj.gov.br/projeto-orla/