Sesc RJ abrirá unidade hoteleira em Cabo Frio e está com vagas abertas

O Sesc RJ adquiriu o Caribe Park Hotel, em Cabo Frio, onde instalará sua primeira unidade na Região dos Lagos e a 22º no estado do Rio de Janeiro.

Com a aquisição, a instituição reforça seu portifólio hoteleiro, reconhecido pela qualidade das instalações e tarifas mais acessíveis aos turistas, especialmente quando são trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo.

O Hotel Caribe, como é conhecido, fica na Avenida Macário Pinto Lopes (antiga Av. do Contorno), a 150 metros da Praia do Forte. Possui 132 apartamentos com 528 leitos, duas piscinas (adulto e infantil) com toboágua, saunas seca e à vapor e quadras esportivas, entre outras comodidades. Além de hospedagem e lazer, o Sesc RJ pretende oferecer ao público serviços das suas demais áreas de atuação: assistência, cultura, saúde e educação.

Com a implementação do hotel em Cabo Frio, o Sesc RJ intenciona ocupar de forma permanente a região e ofertar serviços de qualidade a um público diverso, em especial os trabalhadores do setor terciário. A instituição já leva à Região dos Lagos, desde 2019, o Sesc Verão, projeto em que oferece programações de cultura, lazer, saúde, educação e assistência nas praias do estado nos meses de janeiro e fevereiro.

“A instalação de um hotel em Cabo Frio representa mais uma opção de turismo para os comerciários e suas famílias e nos permite levar com mais efetividade à população da Região dos Lagos toda a gama de serviços oferecidos pelo Sesc RJ. Além dos benefícios sociais, a região e o estado ganham com a geração de empregos e o desenvolvimento econômico”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

A ideia é que a nova unidade impulsione o desenvolvimento socioeconômico de Cabo Frio e de seu entorno, formado por municípios como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. A estimativa é atender cerca de 190 mil hóspedes por ano.

Seguem as vagas abertas para trabalhar no Hotel Sesc Cabo Frio

Porteiro / Maleiro • v2256833

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Roupeiro • v2256833

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Garçom • v2256843

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Camareiro • v2256850

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Guardião Operador de Piscina • v2256868

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Atendente Recepcionista de Hotel • V2256914

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Auxiliar de Esporte • v2256948

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Pintor • v2256812

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Eletricista • v2256824

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Bombeiro Hidráulico • v2256834

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Pedreiro • v2256905

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção) • v2256902

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Confeiteiro • v2256870

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Nutricionista • v2256884

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Copeiro • v2256900

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Auxiliar de Cozinha • v2256931

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Auxiliar de Serviços Gerais (Cozinha) • v2256883

Local: Cabo Frio/RJ

Período de Inscrições: De 24/8 a 29/8

Para saber mais, acesse o site vagas.com.br e digite, no campo de busca, o nome ou o número da vaga.

https://www.vagas.com.br/vagas-de-Cabo-Frio-sesc?