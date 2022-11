Shopping de Cabo Frio inaugura decoração de Natal na próxima terça-feira

O clima de Natal já está chegando ao Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. Na próxima terça, dia 15 de novembro(feriado da Proclamação da República), às 17h, o centro comercial inaugura a Decoração de Natal. Um cortejo, com a presença confirmada do Bom Velhinho, reunirá personagens natalinos e uma bandinha, com direito a distribuição de balões e bolas para as crianças

Montada na Praça de Eventos e inspirada no tema “A Viagem de Noel à Praia”, a decoração combinará tradicionais objetos natalinos que ganharão ares praianos. Espaços instagramáveis prometem ser a sensação e dividir as atenções com Papai Noel, que marcará presença no espaço diariamente, nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 14h às 22h; e aos domingos, das 14h às 21h, até o dia 08 de janeiro.

Compre & Ganhe

A cada R$ 400 em compras, entre os dias 05 e 24 de dezembro, é possível trocar as notas fiscais por um Panetone Wickbold (gotas ou frutas). O balcão de trocas funcionará no lounge em frente à loja Zinzane.

Faça o bem!

Que tal aproveitar o clima de Natal para fazer uma boa ação? O “Bazar do Bem – Cabo Frio contra a Fome”, instalado no Park Lagos, recebe doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, ração para animais e objetos em bom estado (roupas, agasalhos e brinquedos, em especial).

As peças que chegam bem conservadas são vendidas a preços populares no bazar e toda a renda é revertida em cestas básicas, que são entregues em comunidades carentes. As doações podem ser feitas diariamente, das 14h às 21h.

Inauguração Decoração de Natal do Shopping Park Lagos: “A Viagem de Noel à Praia”

Data: de 15 de novembro

Hora: 17h

Local – Praça de Eventos

A Decoração de Natal pode ser conferida até o dia 08 de janeiro de 2023. As fotos com Papai Noel serão feitas por fotógrafos profissionais do Estúdio Aio e cobradas à parte