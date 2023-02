Show com cantor Vitor Kley vai animar os moradores durante a comemoração dos 164 anos de Araruama

Uma data carregada de emoção e festividades. Araruama vai completar 164 anos no dia 06 de fevereiro e os moradores vão ganhar uma programação extensa com várias inaugurações de obras e, claro, muita música para alegrar a população.

Quem vai se apresentar no dia do aniversário da cidade e promete incendiar a plateia é o cantor Vitor Kley. O músico gaúcho vem conquistando o Brasil com canções românticas inéditas, como : O sol e Tudo me lembra você!

O show vai acontecer no dia 06 de fevereiro, a partir das 21h30, na Praça Menino João Hélio, no centro; e o cantor fez questão de gravar um vídeo especial para fazer o convite aos moradores de Araruama. Acompanha aí: