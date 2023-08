Trade turístico e prefeita de Cabo Frio se reúnem para estreitar laços

Com objetivo de estreitar os laços entre o Executivo Municipal e o trade turístico, a prefeita Magdala Furtado, participou na manhã desta quarta-feira (9), de uma reunião com os segmentos integrantes do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau. O evento aconteceu no Hotel Paradiso Corporate, no Braga, e também contou com a presença dos secretários de Governo, Ruy França, e de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro.

Na ocasião, a presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inés Oliveros, destacou a importância da boa relação entre o poder público e o trade, para o desenvolvimento de ações de fomento ao turismo local. Ela também falou sobre o trabalho desenvolvido pela entidade, cujo objetivo é desenvolver ações de promoção turística dos destinos, tanto o de lazer como o de negócios e eventos.

“Convidamos a prefeita para essa reunião para apresentar a ela um pouquinho da nossa vida empresarial e também o trabalho realizado pelo Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, que é uma organização internacional, com mais de 15 anos, agregando vários segmentos do trade, tudo o que mexe com a economia do turismo. Divulgamos Cabo Frio em todo território nacional e queremos alinhar nossas ações com o poder público”, afirmou a presidente do Convention.

A prefeita Magdala destacou que o objetivo é buscar parcerias, ouvir as demandas de todos os seguimentos e tornar a gestão pública mais transparente e eficaz.

“Quero dizer que valorizo muito a opinião de todos os segmentos. E quero a ajuda de todos vocês para podermos pensar numa cidade mais acolhedora e com o turismo ativo. O governo está à disposição do trade turístico. Estamos movimentando toda a estrutura municipal, as secretarias, para que os processos sejam acelerados, e as coisas aconteçam. Vamos cuidar mais da nossa cidade, para isso conto com a ajuda de todos”, finalizou a prefeita.