Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia apresenta “A Pequena Sereia” neste sábado

Uma das adaptações animadas mais amadas dos estúdios Disney chega ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, neste sábado (12/08), às 17h. Trazendo a magia e o encanto do fundo do mar, o espetáculo “A Pequena Sereia – O Mundo de Ariel” promete encantar o público aldeense com a clássica história da sereia que sonha em se tornar humana. Os ingressos estão à venda pela internet e a classificação indicativa é livre. A realização é da Cia Rindo à Toa Produções com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O espetáculo é baseado na clássica animação lançada na década de 1980 pelos estúdios Disney, que recentemente ganhou uma nova adaptação em live-action para os cinemas. Na história, a protagonista, a jovem sereia Ariel, vive no reino subaquático e deseja explorar o mundo acima da superfície. Ela faz um acordo com a bruxa do mar, Úrsula, para se tornar humana em troca de sua voz e, a partir de então, vive uma série de aventuras e desafios que envolvem a paixão por um príncipe e a vida no mundo dos humanos.

Com duração aproximada de uma hora, a peça tem direção de Anderson Braga e conta com efeitos especiais e danças coreografadas, que prometem oferecer muita diversão para crianças e adultos. Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), pelo site Sympla. Informações sobre ingressos promocionais antecipados podem ser obtidas pelo número (21) 98009-1299 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.