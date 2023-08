Primeira semana do “Degusta Búzios” bate recorte de público

“Degusta Búzios”: Mais de 20 mil pessoas compareceram na primeira semana do evento. Um recorde de público, superando todas as expectativas dos organizadores. As ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e as praças Santos Dumont e dos Ossos, ficaram lotadas, parecia alta temporada, na cidade mais badalada do Brasil, estima-se que mais de 40 mil pratos, foram comercializados.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a divulgação do calendário de Eventos do município, contribuiu com o sucesso do festival: “O evento este ano está arrebentando. É o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura promove o “Degusta Búzios, junto com os empresários e a Associação Comercial de Búzios (ACEB). Ver a cidade lotada em agosto, na baixa temporada, como se fosse verão, é gratificante. Búzios está extremamente movimentada, com o comércio vendendo e a geração de empregos acontecendo. Como prefeito da cidade, fico muito feliz em ver que o calendário de Eventos está funcionando e o Degusta bombando, semana que vêm tem mais”.

Para o secretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques, parte do sucesso do evento, vêm da divulgação do calendário de Eventos do município, que é uma ferramenta de promoção turística muito importante, pois diminui sazonalidade e promove a vinda de visitantes na baixa temporada. Realizar o “Degusta Búzios” em agosto, foi uma escolha muito acertada. Envolveu várias secretarias, e o trabalho em equipe foi fundamental para o recorde de público que estamos vendo nesta primeira semana. O objetivo é fortalecer cada vez mais este evento”.

A turista Carol Castro, de Niterói, veio especialmente à Búzios, porque viu a divulgação do evento: “É a primeira vez que venho com minha família, estou gostando muito, não esperava encontrar tanta gente”.

A empresária e sócia do Restaurante Chamas, Tainará N. Resende, disse que este ano, o evento está superando todas as expectativas: “Trouxemos a Costela Gaúcha, uma costela diferenciada assada na lenha de aroeira, com um defumado muito bom, acompanhado de feijão tropeiro e maionese. Minha expectativa é gigante, graças a Deus estamos tendo um público bem legal, um retorno bem satisfatório para toda a cidade. Muito movimento, agitação e animação. O prefeito está de parabéns, o evento está bem organizado, ano passado foi ótimo, mas este ano está superando todas as expectativas”.

Programação de shows da próxima semana (11, 12 e 13):

Praça Santos Dumont (2ª semana)

Sexta-feira (11)

– Diego Bal, 18h

– Tributo Tim Maia, 20h

Sábado (12)

– David Jois, 18h

– Tributo a Freddie Mercury, 20h

Domingo (13)

– Luiz Brasil, 18h

Praça dos Ossos

Sábado (12)

– Milton Saicho, 18h

Domingo (13)

– Ernani Maller, 18h