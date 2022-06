Turismo de São Pedro da Aldeia promove encontro para falar da edição de inverno do festival gastronômico

Após o sucesso do 1º Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia, a Secretaria Municipal de Turismo dará início aos preparativos para mais uma edição do evento. Todos os proprietários de estabelecimentos gastronômicos da cidade estão convidados a participar do primeiro encontro para organização da edição de inverno do festival. A reunião será realizada na próxima segunda-feira (20), às 10h, na Casa do Artesão, localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, falou da iniciativa. “Devido ao sucesso da primeira edição, que refletiu em toda a rede de produtos e serviços turísticos da cidade, recebemos solicitações do próprio segmento para a realização de uma edição de inverno do festival. Vamos manter a proposta de valorizar os sabores e a estética relacionada aos frutos da lagoa”, destacou.

Podem participar da reunião os proprietários de restaurantes, cafés, hamburguerias, quiosques e gastrobares, entre outros estabelecimentos de gastronomia. O objetivo do encontro é definir a metodologia do festival gastronômico, como valores, gramatura do prato e data de realização, além de estabelecer regras e prazos.

O 1º Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia foi realizado em fevereiro de 2022 e reuniu 16 participantes em um circuito gastronômico, que passou pelo Centro, São João, Baleia, Nova São Pedro, Praia do Sol e Retiro. A iniciativa buscou estimular o comércio local, reunindo estabelecimentos para promover os sabores da culinária baseada nas riquezas da Lagoa de Araruama.