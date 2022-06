Ação é realizada após denúncia de descarte irregular de lixo em Arraial do Cabo

Na última terça-feira (14), a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo realizou na Praia Grande, uma operação de fiscalização em conjunto com o PROEIS e a Secretaria de Posturas. A ação foi motivada por denúncias de moradores, que relataram o armazenamento de lixo, sem qualquer tipo de controle, acarretando no surgimento de ratos e mosquitos.

De acordo com o Secretário do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, antes da ação que culminou na suspensão das atividades da empresa, o responsável já havia sido notificado duas vezes pelos agentes ambientes, no entanto a empresa continuou operando sem a devida licença ambiental, em área onde o zoneamento municipal não permite.