Último levantamento do ano aponta baixo índice de infestação do mosquito da dengue em Cabo Frio

A última medição de 2022 do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) em Cabo Frio aponta baixo risco de infestação do mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A medição aconteceu entre os dias 2 e 8 de outubro.

A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio percorreu 7.026 imóveis da cidade. De acordo com o resultado, foram encontrados focos do mosquito em 48 imóveis visitados, o que totaliza 0,7% do índice de infestação, valor considerado de baixo risco, de acordo com as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde.

Pelas normas do Ministério da Saúde (MS), o ideal é que o índice de infestação predial do mosquito esteja abaixo de 1% para ser considerado satisfatório. Se a taxa estiver entre 1% e 3,9% é considerado estado de alerta e; com percentual acima de 3,9%, o órgão federal classifica como risco de surto das doenças transmitidas pelo mosquito.

O calendário de medição do LIRAa é definido pelo Governo do Estado e prevê quatro ciclos, com intervalos regulares, mas que podem ser modificados em caso de necessidade da Secretaria Estadual de Saúde.

Apesar do baixo risco, toda a população deve ficar atenta e realizar as ações de prevenção para coibir a proliferação do mosquito.

“Os cuidados preventivos para coibir a proliferação do mosquito da Aedes aegypti devem ser realizados durante todo o ano por cada cidadão. Graças à união dessas ações, do serviço público e da população, que conquistamos o baixo índice de infestação. Por isso, reforço sobre a consciência de cada morador para fazer o próprio papel e sempre olhar os possíveis focos que possam ter acúmulo de água”, diz a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira.

Além desse levantamento, a Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio possui ações permanentes durante todo o ano. Os agentes do setor percorrem constantemente os bairros da cidade atuando no controle de focos do mosquito e dos criadouros predominantes.

Na ação, são utilizados carros e motofogs que pulverizam repelente natural de citronela, uma planta que possui propriedades insetífugas, mantendo todos os tipos de mosquitos afastados.