Prefeitura de Araruama vai realizar a segunda etapa da “Feira Científica 2022”

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, está realizando a “Feira Científica 2022, com o tema: Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil.

Esse ano a Feira acontece em duas etapas. A primeira já foi realizada em todas as escolas do município, com os alunos a partir do Pré-escolar ao 9º ano do Ensino Fundamental II Regular e EJA, sendo estimulados a ampliarem seus conhecimentos e interesse pelo estudo de ciências.

Agora chegou a vez dos estudantes saírem das salas de aula e se reunirem para participar da segunda etapa do evento.

O grande encontro será nessa sexta-feira, 11, das 09h às 21h, na Praça Menino João Hélio, no Centro.

A segunda etapa da Feira Científica vai reunir cerca de 600 alunos.

Haverá exposição de trabalhos produzidos na primeira fase, além de outras atividades que vão proporcionar a eles experiências únicas e marcantes.

Uma das principais finalidades da Feira Científica de Araruama é incentivar crianças, jovens e adultos à prática de atividades que desenvolvam a criatividade e o interesse pela ciência e tecnologia.

Além disso, tem o objetivo de mostrar a importância dessas atividades no dia a dia da sociedade e o desenvolvimento de técnicas criadas, principalmente no Brasil, para garantir uma melhor qualidade de vida para sua população, além de gerar maior crescimento e visibilidade ao país.