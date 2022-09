Vacinação Antirrábica Animal em Arraial do Cabo será dia 17 de setembro

Donos de cães e gatos devem vacinar seus animais a partir dos 3 meses de vida.

A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza, no dia 17 de setembro, a Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal. A vacinação é gratuita! Ao todo, serão 13 locais de vacinação no Centro e nos Distritos. Arrasta para o lado e confira os locais e os horários para levar o seu pet!

De acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde, todos os cães e gatos a partir dos 3 meses de idade e cadelas que tiveram filhotes há mais de 1 mês devem tomar a vacina. A dose é anual e auxilia no controle da raiva canina e felina.

Recomenda-se que donos de cães levem focinheiras para seus animais com intuito de evitar acidentes.