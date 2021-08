Visita técnica é realizada em espaço do futuro cinema de São Pedro da Aldeia

As obras de construção do cinema de São Pedro da Aldeia, no bairro Nova São Pedro, seguem em fase de fundação.

Na quarta-feira (18), uma comitiva da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, responsável pela execução do projeto, esteve no local para acompanhar a evolução dos trabalhos.

Ocupando uma área total de 2.739,00 mil metros quadrados, o complexo vai oferecer duas salas de projeção, com foyer e bomboniere. A chegada do empreendimento é resultado de uma parceria entre a prefeitura aldeense, Governo do Estado e Agência Nacional do Cinema (Ancine), no âmbito do programa “Cinema da Cidade”.