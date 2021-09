Centro de Capacitação de Saquarema oferece curso gratuito de Eletricidade em geral

A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, está com inscrições abertas e vagas limitadas para o curso de Eletricidade em geral, oferecido pela FIRJAN para jovens e adultos. Para participar, os interessados deverão ter mais de 14 anos e ter cursado o 8º ano do Ensino Fundamental.

Nesta etapa serão 18 vagas para o turno da tarde (13h às 17h). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30/09 (quinta-feira), clicando aqui

Documentos obrigatórios para matrícula são:

Documento de Identificação (RG ou CNH ou Certidão);

CPF;

Comprovante de Residência;

2 Fotos 3×4;

Comprovante de Escolaridade.

O aluno será contatado via WhatsApp para efetuar a matrícula presencialmente no Centro de Capacitação Profissional Vinícius França que fica localizado na Rua Tia Mello – 25 – São Geraldo – Saquarema/RJ.

Observação: caso o aluno for menor de idade, deverá comparecer com o responsável e o mesmo estar com documento de identificação (RG ou CNH ou Certidão).

Em caso de dúvidas, fale com a secretaria do curso pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com ou pelo telefone: (22) 93300-5250.