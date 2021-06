Governo do Rio começa a distribuir os cartões do auxílio emergencial para famílias do interior na terça-feira

Nesta semana, as famílias do interior do estado vão começar a receber os cartões do auxílio emergencial do governo estadual do Rio. Nesta primeira etapa, o projeto vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no CadÚnico – que ganham até R$ 178 mensais – com cartões de até R$ 300, com valor médio de R$ 200. Por isso, não é necessário que as pessoas realizassem um cadastro. Somente o titular poderá retirar o cartão, portando documento original com foto. A entrega é pessoal e intransferível. Mensagens de celular (SMS), com datas e locais de retirada dos cartões, serão enviadas para quem estiver apto a receber o auxílio.

A previsão inicial de investimentos do governo do Estado é de mais de R$ 86 milhões por mês. A partir do próximo dia 25, o governo inicia o pagamento de cerca de 315 mil desempregados, investindo mais de R$ 77 milhões por mês.

No total, o Supera Rio vai contemplar mais de 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid-19, além de oferecer crédito para micro e pequenos empresários.

Quem pode receber

Porém, se você ainda não sabe se tem direito ao Supera Rio, confira quem são os beneficiados e como obter o dinheiro. Você também pode conferir todas as informações nos sites superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou pelo número 08000717474, que funciona de segunda a sexta entre 8h e 20h40 e sábado das 8h às 14h20.- Morador do Estado do Rio de Janeiro

– Inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (CadÚnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza

– Pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 178

– Maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes

– Cidadãos com o CPF regularizado

– Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda

– Desempregados podem solicitar o benefício no mês posterior à última parcela do seguro-desemprego, caso se enquadre nas demais exigências

Confira o passo a passo para pedir o benefício

– Inscritos no CadÚnico



Passo 1: Atualize seu cadastro no CadÚnico

Passo 2: Acesse superarj.rj.gov.br e insira seu CPF

Passo 3: Após a inserção dos dados, o site informará se você está habilitado para receber o benefício

– Desempregados a partir de 13 de março de 2020 e recebia até R$ 1.501

Passo 1: Acesse superarj.rj.gov.br e clique em “Inscreva-se”

Passo 2: Preencha o formulário

Passo 3: Depois de uma semana, volte ao site e consulte seu CPF

Crédito para empresários

Além de desempregados e pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, o Supera Rio também criou uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas, a ser concedido pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio). O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses. No total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões.

Para facilitar o cidadão, a AgeRio lançou uma cartilha digital que agrupa as principais dúvidas sobre os recursos, com destaque para as regras por categoria e como os recursos podem ser usados. Além disso, traz informações sobre valores máximos, prazo de pagamento, garantias exigidas e a documentação necessária. Você encontra a cartilha e todas as informações – incluindo o link para solicitar o crédito – no site agerio.com.br.

Quem pode solicitar

– Micro e pequenas empresas

– Microempreendedor individual

– Cooperativas e associações de pequenos produtores

– Agricultores familiares

– Profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais

– Empreendimentos da economia popular solidária

– Costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social.

Quais tarifas pagar

– Apenas 3% da tarifa de consulta cadastral, descontada na liberação do financiamento

– O Supera Rio tem juro zero

Como solicitar o crédito

Passo 1: Acesse superarj.rj.gov.br e clique em “Solicite financiamento”

Passo 2: No site da AgeRio, vá até o botão “Clique aqui e solicite seu crédito”

Passo 3: Preencha o formulário em agerio.com.br/supera-rj

Passo 4: Aguarde a resposta por e-mail

Passo 3: Caso seja aprovado na fase inicial, receberá um e-mail solicitando a documentação

Passo 4: Os documentos devem ser inseridos na Área do Cliente do site da AgeRio

Saiba todo o processo: www.agerio.com.br/passo-a-passo-supera-rj