Homem é preso na RJ-124, a Via Lagos, com drogas que seriam levadas para Araruama e Iguaba Grande

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (7) na RJ-124, a Via Lagos, na altura de Rio Bonito, em um carro transportando drogas para a Região dos Lagos. Entre o material apreendido tinha maconha, cocaína e lança-perfume.

A prisão foi realizada por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Os policiais abordaram o homem, que também atuava como motorista de aplicativo, e, após uma busca no veículo, encontraram as drogas já embaladas.

Segundo a polícia, o homem afirmou ser morador de Iguaba Grande e disse que tinha buscado as drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e ia entregar em Araruama e Iguaba.

Os policiais deram voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e o conduziram à 119ª DP, em Rio Bonito, onde permaneceu preso.