Obras de contenção na Prainha, em Arraial do Cabo, avançam

A empresa responsável pela execução da obra emergencial de contenção de encosta na Prainha, em Arraial do Cabo, concluiu a fundação dos pilares de sustentação da laje do mirante. Também já foi iniciada a concretagem da base do muro de contenção da rodovia.

O mirante, que promete ser mais uma atração turística no Município, terá cerca de 40 metros de extensão e vai contar com vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos.

A obra emergencial de contenção da encosta da Prainha tem uma extensão total de 240 metros. Com um custo superior R$ 4,7 milhões, e previsão de conclusão de oito meses. A obra foi iniciada no dia 3 de março pelo DER, atendendo solicitação do prefeito Marcelo Magno.