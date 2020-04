As obras do futuro Hospital do Olho de São Pedro da Aldeia, que está sendo construído às margens da Rodovia Márcio Corrêa, no bairro Fluminense, já estão bastante adiantadas e devem ser concluídas até o final do mês de maio.

Em visita realizada ao local nesta terça-feira, dia 07, o prefeito Cláudio Chumbinho ressaltou a importância da unidade para os aldeenses, que não precisarão viajar mais de 100 km para realizar cirurgias oftalmológicas.