Prefeito de São Pedro da Aldeia vai até o Rio tratar sobre turismo

O prefeito Fábio do Pastel esteve no Palácio Guanabara na terça-feira, dia 19, para o alinhamento de estratégias para o turismo.

A reunião com o secretário estadual do segmento, Gustavo Tutuca, abordou o planejamento para o setor, que é uma vocação natural da cidade e promete retomada promissora no pós-pandemia.

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, e da secretária adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, além do chefe de gabinete Moisés Batista e do coordenador Setur da Costa do Sol e assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo, Junior Arruda.