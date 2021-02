Prefeitura de Araruama inaugura Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi)

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta segunda-feira, 15, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) no bairro Maturuna. Para evitar aglomeração devido à pandemia do Coronavírus, a cerimônia foi on-line, transmitida pelo Facebook da Prefeitura.

O Capsi é um serviço de atenção diária e tem o objetivo de atender crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com transtornos mentais ou que façam uso de substancias, como álcool e drogas.

A unidade no bairro Mataruna tem capacidade para atender até 25 pacientes por dia.



Na infraestrutura, conta com 3 salas de atendimento, 2 banheiros com acessibilidade, uma sala de convivência, além de uma área externa com uma ampla quadra, onde deverão acontecer atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas, atendimento às famílias dos assistidos e atividades comunitárias, sempre com a finalidade de estimular a integração social.

Para realizar os atendimentos o Capsi disponibiliza de uma equipe multiprofissional, formada por médico psiquiatra, psicólogo, enfermeira, assistente social, técnico em enfermagem, fonoaudiólogo, oficineiros, entre outros profissionais.

O espaço também possibilita o desenvolvimento de ações intersetoriais com as áreas de Assistência social, Educação e Justiça.

E acima de tudo, um equipamento social que vai oferecer mais qualidade de vida, aumentando as possibilidades de autonomia dos assistidos, além de trazer acolhimento às famílias e promover a inclusão social.