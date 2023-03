39º Fest Verão de São Pedro da Aldeia começa no dia 10 de março

Faltam menos de quinze dias para os amantes do esporte voltarem a acompanhar as diversas disputas promovidas pelo Fest Verão de São Pedro da Aldeia. A competição esportiva mais tradicional da região terá início no dia 10 de março e seguirá até 08 de abril. Além das partidas de beach soccer, carro-chefe do torneio, a programação da 39ª edição do evento contará com as modalidades futevôlei, vôlei de praia, canoa havaiana, frescobol, aquathlon, natação e corrida rústica. A grande novidade de 2023 fica por conta da inclusão do jiu-jitsu, beach tennis, judô e boxe.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre a realização do evento. “O Fest Verão é um evento de muita tradição no estado do Rio de Janeiro e tenho certeza que essa edição vai ser ainda melhor do que a do ano passado, que já foi magnífica. Estamos trazendo muitas novidades, com mais modalidades esportivas e 30 dias de competição, além de darmos a oportunidade da população participar de forma a fomentar, cada vez mais, o esporte na cidade”, afirmou.

Os interessados em participar das competições devem ficar atentos aos períodos de inscrição. Os formulários serão abertos sempre às 6h, no site https://festverao.pmspa.rj.gov.br/, nos dias específicos de cada modalidade. As inscrições do beach tennis e do vôlei de praia serão no dia 03 de março. Já o dia 06 de março é reservado ao cadastro de participantes da corrida rústica, que em 2023 oferecerá 600 vagas.

As inscrições da natação e do aquathlon acontecem em 07 e 08 de março, respectivamente, enquanto o cadastro da canoa havaiana será feito em 09 de março. Fechando o cronograma de inscrições, tem o frescobol no dia 20 de março e o futevôlei no dia 21 de março. Vale destacar que as inscrições são gratuitas.

As modalidades de luta serão disputadas por meio do sistema de luta casada. Os interessados em competir na modalidade boxe devem preencher o formulário, disponível em https://festverao.pmspa.rj.gov.br/cadastro-boxe/, até o dia 10 de março. Já os atletas de judô e jiu-jitsu devem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer para mais orientações.

O uso do aplicativo Copa Fácil será mantido em 2023, com informações dos jogos divulgadas em tempo real. Além dos resultados das partidas, a ferramenta disponibiliza artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento, tabela e mais. O app é gratuito nas lojas dos sistemas Android e iOS.

*SOBRE O EVENTO*

O Fest Verão foi criado em maio de 1969 e era realizado onde hoje é a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. Alguns jovens da época viram no campo de areia a oportunidade de mudarem os rumos do esporte do município. Até que, em dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro torneio de futebol de areia, que até os dias atuais é uma das competições mais importantes do calendário esportivo do Estado do Rio de Janeiro.