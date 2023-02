Ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio começa nesta segunda-feira 

O ano letivo nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio terá início na próxima segunda-feira (6). Mais de 28 mil estudantes são aguardados nas 88 escolas da cidade. Serão 200 dias letivos, considerando a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de dias determinado em lei, com o término acontecendo no dia 12 de dezembro.

Com objetivo de atender à demanda e garantir o bom andamento da rotina escolar, a Secretaria Municipal de Educação vem realizando uma série de ajustes em diversos setores e estruturas físicas das escolas. Até o momento, foram concluídas as reformas de 23 unidades no primeiro distrito e em Tamoios. Outras quatro estão em andamento e mais sete estão com processos abertos para licitação.

As Escolas Municipais Robinson Carvalho de Azevedo, no Parque Burle; Maria Dária Saldanha, no Jardim Esperança; Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira, no Jacaré; e Pedro Jotha, em São Jacinto, no distrito de Tamoios, foram entregues em novembro, após passarem por reformas que incluíram a revisão dos telhados, novas quadras esportivas, melhorias nos pisos, manutenção das salas de aula, entre diversos outros reparos.

Já a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Dutra da Silveira, no Jardim Esperança, foi inaugurada e entregue à comunidade com estrutura moderna para atender a comunidade. A unidade escolar, que funcionava em prédio alugado no bairro Parque Eldorado, ganhou sede própria e leva o nome de uma personagem de grande importância para a comunidade local.

A Escola Municipal São Cristóvão, que também funcionava em prédio alugado, foi integrada pela Escola Municipal Professor Zélio Jotha. As unidades passarão a funcionar no local onde se situava a Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira. O prédio que abrigou a Escola Municipal Professor Zélio Jotha será reformado para atender à Escola Municipal Professor Renato Azevedo, que também está em um prédio alugado.