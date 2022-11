Atletas do 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina já estão treinando em Cabo Frio

Os atletas que vão participar do 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina já estão em Cabo Frio. Eles já iniciaram os treinamentos para a competição internacional, que vai ocorrer de 2 a 6 de novembro na costa cabo-friense. Ao todo são 27 competidores do Brasil, Estados Unidos, Peru, Argentina, Uruguai e Equador, nas categorias masculino e feminino.

A abertura do Campeonato Pan-Americano será nesta quarta-feira (2), às 15h, no Terminal dos Transatlânticos, no bairro Passagem. Realizada pela Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS), em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, a competição, que vai até o domingo (6), conta com o apoio da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, INEA e Ministério da Pesca e Agricultura.

Nesta segunda-feira (31), os competidores aproveitaram o dia ensolarado para o treinamento. Foram alugadas 30 embarcações de pescadores de Cabo Frio para que as delegações pudessem percorrer a costa.

De acordo com o organizador geral do evento e coordenador da CBPDS, Jairton Querino Gonçalves, o treino antes da competição é importante para que os atletas entendam as marés, visibilidade, temperatura e comportamento dos peixes.

“Para o treinamento, as equipes alugaram barcos de Cabo Frio, contribuindo para a economia do setor. São 30 embarcações atendendo às equipes. Esse reconhecimento da costa é importante para o bom desempenho na competição”, explica.

A delegação americana foi uma das que aproveitou o dia ensolarado desta segunda-feira, para treinar. O capitão da equipe é o brasileiro Francisco Loffredi, e segundo ele, o fato das embarcações serem de pescadores locais ajuda muito na interação da equipe.

“O treinamento tem sido muito bom. A equipe interagiu bastante com os pescadores de Cabo Frio, que passaram conhecimentos e dicas importantes para os atletas. Passei a vida toda competindo na costa cabo-friense e o fato da competição ser aqui, para mim, é muito importante”, afirma Loffredi.

PREPARATIVOS FINAIS

O Terminal dos Transatlânticos de Cabo Frio recebeu os últimos preparativos para o 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina. Nesta segunda-feira (31), equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizaram a pintura do deck, do píer e do pergolado do terminal.

A competição vai movimentar o mar e também o turismo e a economia local, já que reúne 100 pessoas na organização, entre diretores, staff, fiscais e barqueiros. Todos estão hospedados na cidade e consumindo no comércio local. As provas contarão com as 30 embarcações que foram alugadas diretamente com pescadores da cidade.

Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Katyuscia Brito, o 8º Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina, além de fomentar a economia, coloca o município na rota do turismo esportivo e do segmento náutico.

“Este evento é de grande relevância, não só para o turismo, como também para a economia de Cabo Frio. As delegações já estão na cidade e isso movimenta a cidade como um todo. O poder público municipal está oferecendo total apoio ao campeonato, pois consideramos de extrema importância a cidade receber um evento esportivo internacional como esse”, diz a secretária.