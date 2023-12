Estão abertas as inscrições para o sorteio de vagas nas Unidades de Creches I, II e III de Arraial do Cabo.

Os interessados têm até o dia 06/01/24 para se inscrever.

O sorteio será realizado em dois dias (17/01 para as creches que funcionam no Centro da cidade e 18/01 para as Creches que funcionam nos Distritos).

Confira mais detalhes na arte deste post ou no

Edital publicado no Diário Oficial do dia 15/12/2023 (edição 1007, página 112), disponível no site da Prefeitura.