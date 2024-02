Arraial do Cabo: Fenômeno natural toma conta da Praia do Pontal

Quem visita a praia do Pontal, em Arraial do Cabo, pode observar, no canto direito, uma quantidade significativa de algas. Essas algas são desprendidas do fundo do oceano pela força das ondas, acumulando-se nas praias e na costa, especialmente após fenômenos naturais, como as tempestades das últimas semanas. Este acúmulo representa uma rica fonte de nutrientes.

Conforme especialistas, as algas desempenham um papel crucial nos ecossistemas aquáticos, sendo a base da cadeia alimentar, junto com o fitoplâncton e as cianobactérias. Além disso, participam do ciclo do carbono e enxofre.

Biólogos destacam que, apesar de sua associação com a água, as algas podem ser encontradas em diversos ambientes, como oceanos, rios, lagos e até em troncos de árvores, onde se associam a outros seres para garantir sua sobrevivência.

A relevância das algas está diretamente relacionada à sua responsabilidade na produção de oxigênio. Além disso, algumas espécies capturam carbono, enquanto outras servem como fontes de proteínas e polissacarídeos para os seres que habitam o ambiente aquático, conforme apontam os biólogos.