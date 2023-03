Bairros de Cabo Frio estão recebendo trocas de manilhas

O secretário de Obras de Cabo Frio, Vanderson Bento, ouviu aos pedidos dos moradores do bairro Manoel Corrêa, que foram lhe procurar para falar da rua Aurora, onde foi aberto uma grande parte da rua para receber as trocas das manilhas.



Também recebeu manilhamento o bairro do Jardim Caiçara, na rua França e na Travessa Antônio Silveira, além dos pedidos recebidos nas redes sociais sobre a rua Praia da Ferradura, no Caminho de Búzios.

Já as operações tapa buracos ocorreram por vários pontos de Cabo Frio como as ruas Vereador Antônio Ferreiras dos Santos (Braga), Major Belegard (São Bento), Ricardo Sanches (Braga), Rua da Luz com a Santa Helena (Braga), Ilbedrando F. Assunção (São Bento) e outras.

Atualmente a secretaria de Obras fica em trocas de manilhas e reparações dos pvs (poço de visita) para que amenize os problemas com alagamentos e esgotos a céu aberto. Cada ponto que obteve manilhamento, se mantiveram secos após as chuvas, comprovando a eficácia e necessidade dessa ação em Cabo Frio.

Em nota o secretário que está há três meses no seu cargo, disse: “Estamos trabalhando muito, e mesmo assim parece pouco ainda já que há muito o que se fazer. Mas vamos chegar lá, todo dia um pouco mais, não podemos dar pausa agora”.

Somatizando todas as ações, a secretaria de Obras e Serviços Públicos, utilizou uma média de aproximadamente 600 toneladas de asfalto durante a última quinzena.