Búzios comemora seus 27 anos de emancipação 

Show da cantora gospel Fernanda Brum abriu as atrações musicais das comemorações dos 27 anos de emancipação de Armação de Búzios. O evento aconteceu nesta sexta-feira (11), na Sociedade Esportiva de Búzios (SEB). Na abertura do show, a artista da casa, Angélica Moreira embalou o público presente com sua apresentação.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins fez a abertura do evento e disse que a festa é do povo. “São 27 anos de emancipação, quero parabenizar a todos buzianos e moradores desta linda cidade. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui comemorando com vocês o aniversário da cidade mais badalada do Brasil”.

Hoje (12), dia do aniversário de Búzios, o público será embalado ao som do famoso “piseiro” com a banda Barões da Pisadinha e no domingo (13) fechará a programação com o cantor católico Tony Allyson, encerrando os festejos da cidade.