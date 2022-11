Secretária de Educação de Cabo Frio é homenageada pela Câmara Municipal com a medalha Daracy Dinuci Francisconi 

A secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira, foi homenageada pela Câmara Municipal com a medalha Daracy Dinuci Francisconi, juntamente com a juíza titular da 1ª Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso, Luciana Cesário de Melo Novaes. A honraria foi entregue às duas, na noite desta quinta-feira (10), em sessão solene realizada no salão do tradicional clube Tamoyo.

A medalha é um reconhecimento aos incentivadores que se destacam por bons e relevantes serviços prestados quanto ao desenvolvimento socioeducacional da adolescência. E os nomes foram escolhidos pelo Parlamento Juvenil 2022 da Casa Legislativa.

Na solenidade, estava presente o prefeito José Bonifácio, que junto aos vereadores do Parlamento entregou a medalha à Elicéa, que recebeu a honaria com emoção, enquanto a mestra de cerimônia lia o histórico com a longa trajetória de serviços prestados à Educação.

“Estou muito honrada pela lembrança e carinho dos vereadores do Parlamento Juvenil que são, em sua maioria, alunos da rede municipal. Desde que assumi a Secretaria de Educação, em junho de 2021, junto com a minha equipe, temos nos esforçado diariamente para reconstruir a rede, melhorar o ensino e promover obras estruturais. Sigo com empenho a meta do prefeito, que disse na campanha e repete sempre que possível, que as nossas escolas devem ser tão boas ou melhores que as da rede particular. Essa honraria se estende a todos que dedicam seus esforços nesse projeto de transformação”, comentou Elicéa.