“Búzios Games 2022” reúne centenas de pessoas de todas as idades na praça do Inefi

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Turismo promoveu nesta quarta-feira (28), o “Búzios Games 2022”. O evento foi gratuito e reuniu centenas de adeptos dos jogos eletrônicos e universo geek. Também foi realizado o Campeonato Carioca de Free Fire 2022, que contou com a participação de 192 jovens de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Duas equipes buzianas ganharam troféus.

Entre as principais atividades da programação estavam os cosplays (onde pessoas se vestem de forma idêntica a personagens de desenho animado e heróis dos quadrinhos); museu interativo do videogame; oficina de TikTok; batalhas de Just Dance; oficinas da Academia Jedi e da Escola de Magia.

As equipes vencedoras do Campeonato Carioca de Free Fire 2022, são: equipe B4/Falcons com 132 pontos, 2º Lugar a equipe Búzios E-sports com 129 pontos, e em 3º Lugar a equipe Cavalaria, também de Búzios.