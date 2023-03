Búzios participa de uma das maiores feiras de turismo do mundo, a ITB Berlim 2023

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, está participando de uma das maiores feiras de turismo do mundo, a ITB Berlin 2023 (Internationale Tourismus-Börse Berlin), no Messi Berlim, na Alemanha. O evento começou nesta terça-feira (07), e termina na quinta-feira (09). São três dias (03) em que profissionais de mais de 160 países, entre eles o Brasil, expõem seus produtos e destinos turísticos para o mundo.

Quem representa Búzios é o subsecretário de Eventos Alessandro Lacerda. Ele faz parte da equipe da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da TurisRio. O estande da Setur-RJ/TurisRio conta com 60 metros quadrados e apresenta uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades do estado, entre elas, Búzios.

De acordo com a coordenadora de Feiras do Estado, Ana Cazelato, também está disponível um espaço instagramável e balcões de atendimento para as informações turísticas. No local, um QR code fica fixado para que os visitantes possam acessar o site oficial da pasta, com informações turísticas das regiões do Estado. A Embratur ocupa uma área de 368m², no hall 23B do pavilhão do Messi Berlim. No estande da Embratur estão os expositores de diversos estados e cidades do Brasil.

Com foco na divulgação da cidade de Búzios no mercado internacional, Alessandro Lacerda disse que este ano o foco da ITB Berlin é no público B2B (modelo de negócio de empresa para empresa): “A Setur e a TurisRio estão com diversas reuniões agendadas, principalmente com empresas áreas em busca de novos voos para o Rio, e também com operadores de turismo. Todas as estratégias de promoção do Governo do Estado nos beneficiam, pois além de sermos uma cidade conhecida internacionalmente, também estamos a pouco mais de 100km da cidade do Rio de Janeiro”.