Motorista mulher assume volante de caminhão na Prefeitura de São Pedro da Aldeia

Com um sorriso no rosto, enquanto dirige o caminhão truck com caçamba da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Evellin Cravo conta com orgulho a sua história. Aos 41 anos de idade, ela é a primeira mulher a assumir o cargo de motorista de um veículo pesado da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. A intimidade com o volante é um amor que vem dos pais. “Costumo dizer que já dirigia na barriga da minha mãe, que vivia viajando grávida. Meu pai é mecânico e carreteiro, então já vem de família”, conta ela.

É na figura da servidora Evellin Cravo que a Prefeitura Municipal, nesta quarta-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, homenageia todas as mulheres de São Pedro da Aldeia e, em especial, aquelas que trabalham na Administração Pública.

A história de Evellin na Secretaria de Serviços Públicos aldeense começou em outra área: ela atuava como estética automotiva, garantindo o bom cuidado dos automóveis da pasta. Seu talento com veículos de grande porte, no entanto, foi aparecendo com o passar do tempo e, com a chegada do novo maquinário adquirido pela Prefeitura veio, também, uma nova oportunidade.

Foto: Robson Cruz

Quem vê Evellin dirigindo um caminhão pelas ruas do município se impressiona. “Sempre estive onde era só homens. Com 18 anos, passei a dirigir caminhão e não parei mais. Peguei caçamba, carreta, caminhão pipa e já trabalhei com turismo também. É muito difícil você encontrar mulher nessa função aqui na região, mas eu nunca tive problema com isso. Fui bem recebida pelos colegas e estou muito feliz com o trabalho”, afirma.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, também fala sobre o trabalho realizado pela profissional. “A Evellin é um exemplo de pontualidade e de zelo pelo maquinário público, além de ser uma referência para os demais funcionários que trabalham diretamente com equipamentos de grande porte. A Prefeitura adquiriu, recentemente, diversos veículos novos para atender nossos bairros, que são equipamentos próprios e que precisam ser utilizados com muita responsabilidade. Ficamos muito felizes e agradecidos por termos uma servidora tão dedicada e comprometida em nossa equipe”, disse.