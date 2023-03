Pescadora relata preconceitos e desafios de viver da pesca em São Pedro da Aldeia  

A pesca é uma atividade predominantemente masculina, mas há mulheres que desafiam essa realidade todos os dias, como é o caso de Irani Sampaio, de 38 anos, que nasceu em uma família de pescadores de São Pedro da Aldeia.

Os pais de Irani tiveram sete filhos, sendo três mulheres e quatro homens. A mãe dela já faleceu, mas a pescadora lembra que sempre teve muito amor entre eles.

Irani disse que aos 9 anos já chorava para ir pescar com o pai. Hoje, ela é uma pescadora profissional e se orgulha de ter conseguido sua carteira de pescadora profissional em 2017, registro que a mãe dela morreu lutando para ter e suas duas irmãs desistiram.

“Minha irmã mais velha agora conseguiu um emprego de babá, mas sempre pescou. A minha irmã Fernanda também tem seu emprego fora, mas também sempre pescou. Eu estou esperando meus filhos crescerem mais pra voltar a pescar todos os dias. Agora só vou aos fins de semana”, disse a pescadora.

Irani tem dois filhos: a Emanuelly, de 2 anos e 5 meses; e o Estevão, de 1 ano e 1 mês.

Para ela, a vida nunca foi fácil. Ela e as irmãs já sofreram muito preconceito por serem mulheres na pesca. Ela relata que no mar, alguns homens não têm respeito pelas mulheres ou pelos próprios colegas homens.

“Me chamavam de macho fêmea, antigamente era assim que se dizia. Mas nunca me importei com isso pois sempre soube que seria a mulher forte e guerreira que minha mãe me ensinou a ser”, relembrou Irani.