Búzios se destaca em exames de ressonância magnética e tem como meta bater o próprio recorde até o final do ano

A cidade de Búzios vem alcançando resultados surpreendentes no setor de saúde em 2023. Até o dia 30 de junho deste ano, foram realizadas 1.613 ressonâncias magnéticas (RNM), marcando uma significativa demanda por exames de alta complexidade. Esse número impressionante coloca Búzios no caminho para superar seu próprio recorde de 2.185 exames realizados em 2022, tornando-se um feito inédito no município.

A RNM é um procedimento de vital importância para o diagnóstico e tratamento preciso de diversas patologias, tais como doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Por meio dessa tecnologia avançada, é possível identificar condições graves como esclerose múltipla, câncer, infartos, fraturas e outras enfermidades, proporcionando aos pacientes um cuidado médico mais assertivo e eficiente.

O sucesso alcançado pela Prefeitura de Búzios em disponibilizar e agilizar os atendimentos de RNM merece destaque. O procedimento é realizado de forma eletiva, com data programada, atendendo as necessidades dos pacientes após a indicação do médico especialista nas policlínicas do município, com agendamentos conduzidos pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

Segundo o secretária interina de Saúde, Josiani Santos, esse notável crescimento na quantidade de exames é reflexo do compromisso contínuo da gestão com a excelência no atendimento médico. O empenho em oferecer serviços de saúde de qualidade tem contribuído para o bem-estar da comunidade e fortalecido a posição de Búzios como referência regional em serviços de saúde de alta complexidade.

Com a superação das expectativas até junho deste ano, o município demonstra seu comprometimento em melhorar continuamente o acesso à saúde e garantir diagnósticos mais precisos e tratamentos adequados para seus moradores. A cidade segue firme em sua missão de proporcionar cuidados de saúde de ponta, com o objetivo de zelar pelo bem-estar de toda a população buziana.