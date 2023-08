Búzios sediará a 3ª reunião do Conselho de Municípios Games

O município de Búzios sediará a terceira reunião do Conselho de Municípios Games, promovido pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro (Assespetro-RJ).

O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, acontecerá no dia 9 de agosto, às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Rua Manoel Turíbio de Farias, nº

282. A reunião contará com representantes de vinte e dois municípios.

Durante a reunião será abordada a entrada de representantes legítimos de cinco cidades no Conselho dos Municípios Games: Três Rios, Cabo Frio, Itaperuna, Mesquita e Guapimirim, também o andamento dos projetos da Lei Paulo Gustavo (Decreto 11.525 da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022) para o ecossistema de games com o representante da RING – Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro; a questão da PL 2796/2021 Marco dos Jogos Eletrônicos; Avaliação do documento Diagnóstico dos Esportes Eletrônicos no Estado do Rio de Janeiro entregue pela Comissão Estadual de Grupos de Trabalho para os Esportes Eletrônicos da Secretária de Estado de Esporte e Lazer; balanço dos impactos na economia local dos eventos; resultado da Reunião na ALERJ em comemoração do dia 27 de junho “Dia Estadual do Esporte Eletrônico”; perspectivas sobre os eventos do dia 11 de setembro da “Semana dos Esportes Eletrônicos” na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e do dia 26 de setembro ASSESPRO BUSINESS GAMES e a escolha da próxima cidade sede da 4° reunião do Conselho dos Municípios Games da ASSESPRO-RJ em outubro às 11h.

O Conselho de Municípios Games da ASSESPRO-RJ é composto por representantes de 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Petrópolis, Vassouras, Valença, Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes, Armação de Búzios, Niterói, Miracema, Macaé, Engenheiro Paulo de Frontin, São Gonçalo, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Maricá, Paraíba do Sul, Três Rios, Cabo Frio, Itaperuna, Mesquita e Guapimirim.

Em 2022 foram realizados mais de 40 eventos de games e esportes eletrônicos em diversas cidades do Rio de Janeiro, sendo dois internacionais, gerando mais de dois mil empregos diretos, 1200 atletas, 300 times e R$ 1,5 milhão em premiações.

Inscrição para participar online ou presencial da reunião: https://forms.gle/CXveKiY9k8cxqexf6