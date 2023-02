Búzios terá alteração no trânsito no Carnaval

A Prefeitura de Búzios, por meio da Guarda Municipal, informa que no dia 19/02 (domingo de carnaval), a partir das 12h, o trânsito será desviado pela via alternativa por conta da concentração do Bloco Cachaça no Bule em Manguinhos.

Os condutores de veículos que precisarem se locomover em direção ao centro da cidade deverão seguir pela Avenida Geribá (ao lado da Igreja de Santa Rita, em Manguinhos) e seguir até a Avenida Gerbert Perissé. O condutor pegará a esquerda pela rua Vieira Câmara e, desta forma, retornará à avenida principal.