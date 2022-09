Búzios terá Dia de Vacinação Antirrábica para cães e gatos neste mês de setembro 

Confira o dia, a hora e os locais para levar os animais para imunização contra a raiva

No dia 24 de setembro, das 8h às 16h, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica 2022. Confira a lista com os locais de vacinação.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

• Olavo da Costa (Vila Verde)

• Arpoador (Arpoador-Cruzeiro)

• Lilson M de Souza (Cem Braça)

• Benildo Motta (São José)

• José Gonçalves (José Gonçalves)

• Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• Haroldo Francisco Ceravolo (Brava).

Policlínica

• Policlínica Municipal em Vila Verde

Os tutores devem levar seus cães e gatos com idade a partir de 4 meses de idade, independentemente do peso ou raça, desde que não tenham sido vacinados na rede particular nos últimos doze meses. Se puder levar o cartão de vacina do animal. Após o procedimento, o tutor receberá o comprovante, que deverá ser anexado ao cartão.

“A raiva é uma doença fatal nos animais em 100% dos casos, e ainda há o risco de poder ser transmitida para o ser humano. A vacina é a única forma de prevenção, por isso, a importância que cada um leve seus cães e gatos para a vacinação”, alerta a coordenadora de Vigilância em Saúde, Tamires Prevato.