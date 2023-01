Búzios terá nova eleição da Mesa Diretora na Câmara Municipal de Vereadores

Nesta terça-feira, dia 31, saiu uma decisão do processo referente à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Búzios.

Aurélio Barros, Niltinho de Beloca e Gugu de Nair, entraram na justiça alegando que a eleição foi realizada de forma irregular: “atual composição da mesa diretora da Câmara de Armação dos Búzios, tudo com o intuito de favorecer os atuais ocupantes pela situação política vigente à época do novo período escolhido (15 de abril até 1o de maio do primeiro biênio, ressaltando-se que o ato questionado teria sido realizado fora de tal “janela”, em 02/05/2021, um domingo, em sessão extraordinária)”, diz o processo.



Dr. David Figueiredo

Advogado dos três vereadores, Dr. David Figueiredo, falou nesta manhã, dia 31, sobre essa decisão.

“Ontem passamos o dia no Fórum de Armação dos Búzios aguardando essa decisão. Tínhamos bastante firmeza no que tínhamos apresentado. Tínhamos bastante certeza que conseguiríamos essa Tutela de Urgência e foi deferida pela manhã, pelo magistrado da 2ª Vara”, disse o advogado.

Sendo assim, o magistrado acolheu o pleito e determinou os efeitos da suspensão da eleição da Mesa Diretora e determinou também que seja realizada, no prazo de 30 dias, o novo pleito.

Nesse caso cabe recurso. “A gente está preparado para contrapor o recurso, finaliza Dr. David.