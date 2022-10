Cabo Frio inicia programação do “Outubro Rosa” 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a abertura oficial da programação do Outubro Rosa, mês de alerta para a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, por meio dos cuidados em saúde e do diagnóstico precoce. A ação aconteceu em frente à sede da Prefeitura, na Praça Tiradentes, nessa quinta-feira (6). O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, e a secretária municipal de Saúde, Erika Borges, acompanharam as atividades.

A abertura oficial contou com aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de informações sobre onde realizar preventivo e mamografias. A ação também ofertou atividades do Núcleo de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, como Acupuntura, Auriculoterapia, Ventosaterapia, Florais, Barras de Access, Biorressonância, Prática Corporal e Respiratória como forma de autoconhecimento e outras mais. A iniciativa contou ainda com a parceria da Embelleze, oferecendo cuidados de beleza como manicure.

“Durante todo o mês, as unidades de saúde vão realizar ações de prevenção e conscientização sobre a importância da saúde da mulher. O Outubro Rosa é um mês para lembrar o cuidado que devemos ter durante todo o ano. As mulheres que estiverem aptas a fazer a mamografia, dentro da faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos, devem procurar a unidade mais próxima para obter a guia e realizar a marcação do exame. Atualmente, Cabo Frio não tem demanda reprimida; até o último mês, mais de 5.700 mamografias foram feitas”, disse a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Cristiane Sampaio.

Segundo o Ministério da Saúde, outubro é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 1990. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.